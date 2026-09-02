4,05 миллиарда за "Звездные войны": как Disney заключила одну из своих лучших сделок

В 2012 году Disney приобрела Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов, фактически сделав ставку на одну из самых известных франшиз в мире – "Звездные войны". Эта сделка стала наглядным примером того, как компания может приобрести интеллектуальную собственность и на протяжении многих лет монетизировать ее через десятки различных направлений бизнеса.

Disney заплатила 4,05 миллиарда долларов за вселенную "Звездных войн"

30 октября 2012 года Disney объявила о достижении соглашения о приобретении Lucasfilm – компании Джорджа Лукаса, владевшей франшизой "Звездных войн". Стоимость сделки оценили в 4,05 миллиарда долларов, причем примерно половину суммы Disney должна была выплатить наличными, а еще половину – собственными акциями.

Фактически сделка была завершена 21 декабря 2012 года. По окончательным данным Disney, компания выпустила 37,1 миллиона собственных акций и выплатила 2,2 миллиарда долларов наличными. По цене акций Disney на момент закрытия сделки общая стоимость транзакции составила около 4,1 миллиарда долларов.

Для Disney ключевым активом была именно интеллектуальная собственность "Звездных войн". В документах компания прямо указывала, что ее оценка Lucasfilm почти полностью основывалась на финансовом потенциале этой франшизы.

То есть Disney фактически не рассматривала 4,05 миллиарда долларов как цену исключительно за киностудию. Компания приобретала возможность на протяжении десятилетий использовать персонажей, сюжеты и бренд "Звездных войн" в различных сферах бизнеса.

На момент сделки "Звездные войны" уже были огромным глобальным брендом. По оценке Disney, фильмы франшизы к тому моменту собрали в мировом прокате около 4,4 миллиарда долларов, а бренд был одним из крупнейших в мире по объемам лицензирования товаров.

Интересно, что у Disney также был опыт работы с подобной стратегией. До приобретения Lucasfilm компания уже купила Pixar и Marvel, используя их персонажей и интеллектуальную собственность сразу в нескольких своих направлениях бизнеса.

Как Disney могла зарабатывать на "Звездных войнах" на протяжении многих лет

Главная сила сделки заключалась в том, что один IP можно было монетизировать многократно. Disney получила возможность зарабатывать на новых фильмах, телевидении, играх, товарах, тематических парках и лицензировании. Компания еще во время объявления сделки прямо говорила о возможности использовать "Звездные войны" в фильмах, на телевидении, в потребительских товарах, играх и парках развлечений.

Например, новый фильм приносит Disney не только кассовые сборы. Он одновременно стимулирует продажи игрушек и другой сопутствующей продукции, создает спрос на видеоигры и книги, привлекает внимание к стриминговому контенту и может использоваться в качестве части тематических аттракционов.

Именно это делает инвестиции в сильный IP особенно интересными. Один актив становится основой для многих потоков дохода, причем каждый новый продукт может дополнительно усиливать ценность самого бренда.

Disney рассчитывала и на отложенный эффект. На момент приобретения последний фильм "Звездных войн" вышел еще в 2005 году, а компания планировала выпускать новые части саги каждые два-три года. Первым таким фильмом должен был стать "Звездные войны: Пробуждение силы" в 2015 году.

Особенно показательно то, что Disney оценивала Lucasfilm почти исключительно через "Звездные войны". Финансовый директор компании Джей Расуло отмечал, что оценка сделки была почти полностью обусловлена франшизой, тогда как успех других активов Lucasfilm мог создать дополнительный потенциал сверх базового сценария.

В финансовой отчетности Disney после завершения сделки компания также указала, что основная часть приобретенных нематериальных активов была связана именно с интеллектуальной собственностью "Звездных войн", срок полезного использования которой оценили примерно в 40 лет.

Таким образом, сделка Disney и Lucasfilm – это хороший пример стратегической инвестиции в интеллектуальную собственность. Компания заплатила 4,05 миллиарда долларов за актив, который можно было неоднократно использовать в различных направлениях бизнеса, а сама Disney еще до завершения сделки ожидала, что Lucasfilm поможет создать значительную долгосрочную акционерную стоимость.