Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Инвестиции Инвестиции в Украине Банки готують бонуси вкладникам: чи реально заробити на гривневих депозитах у серпні
30 июля, 13:09
3

Банки готовят бонусы: реально ли заработать на гривневых депозитах в августе

Ирина Гайдук

Август обычно считается своеобразным "предстартом" осеннего сезона поощрительных депозитных программ. Поэтому последний месяц лета может принести вкладчикам немало бонусных предложений.

Какими будут ставки по депозитам

Тенденции на рынке депозитов в ближайшее время будут определяться двумя ориентирами – учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам, рассказал в комментарии 24 Канал банкир Дмитрий Замотаев.

По прогнозу эксперта, НБУ сохранит учетную ставку на уровне 15%, а ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – 18,5%. Следовательно, гривневые вклады в августе вряд ли претерпят резкие изменения.

  • Средняя доходность в зависимости от срока размещения останется в пределах 13–14,5% годовых.
  • Отдельные банки могут предлагать до 17–17,5% по специальным акционным программам для новых вкладчиков, добавляя к базовой ставке 0,5–1% "приветственных" бонусов.

Какие стимулы готовят банки

В то же время банкир считает, что в августе при отсутствии существенных изменений в денежно-кредитной политике на первый план выйдет именно конкуренция банков за вкладчиков.

Финучреждения начнут активнее бороться за клиентов и, вероятно, уже с начала месяца будут предлагать все больше бонусов по депозитам.

 

Дмитрий Замотаев

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка"

На наш взгляд, наибольшим спросом будут пользоваться депозиты сроком на шесть месяцев и один год. Именно такие вклады позволяют клиенту зафиксировать максимальную доходность.

Вкладчики смогут не только защитить средства от обесценивания, но и обеспечить реальный доход в пределах 3–4%, если инфляция будет развиваться по благоприятному сценарию.

В начале августа банкир не прогнозирует резкого увеличения количества новых вкладчиков. Но ближе к осени активность клиентов может постепенно вырасти примерно на 1–2% по сравнению с июлем.

Однако это возможно при условии, что месячная инфляция не будет превышать 0,5–1%, годовая инфляция останется в пределах актуального прогноза НБУ, а курсовые колебания на валютном рынке будут умеренными, 
– добавил Замотаев.

Таким образом, гривневые депозиты в августе могут не только защитить сбережения от инфляции, но и обеспечить вкладчикам небольшой реальный доход.

Напомним, во второй половине года депозиты в гривне по-прежнему останутся популярным инструментом для сохранения средств. Однако перед открытием вклада эксперты советуют оценить возможные курсовые колебания, инфляционные риски и выбрать оптимальный срок размещения.

Связанные темы:

Деньги
Банки Инвестиции в Украине