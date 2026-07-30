Банки готовят бонусы: реально ли заработать на гривневых депозитах в августе

Август обычно считается своеобразным "предстартом" осеннего сезона поощрительных депозитных программ. Поэтому последний месяц лета может принести вкладчикам немало бонусных предложений.

Какими будут ставки по депозитам

Тенденции на рынке депозитов в ближайшее время будут определяться двумя ориентирами – учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам, рассказал в комментарии 24 Канал банкир Дмитрий Замотаев.

По прогнозу эксперта, НБУ сохранит учетную ставку на уровне 15%, а ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – 18,5%. Следовательно, гривневые вклады в августе вряд ли претерпят резкие изменения.

Средняя доходность в зависимости от срока размещения останется в пределах 13–14,5% годовых.

Отдельные банки могут предлагать до 17–17,5% по специальным акционным программам для новых вкладчиков, добавляя к базовой ставке 0,5–1% "приветственных" бонусов.

Какие стимулы готовят банки

В то же время банкир считает, что в августе при отсутствии существенных изменений в денежно-кредитной политике на первый план выйдет именно конкуренция банков за вкладчиков.

Финучреждения начнут активнее бороться за клиентов и, вероятно, уже с начала месяца будут предлагать все больше бонусов по депозитам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" На наш взгляд, наибольшим спросом будут пользоваться депозиты сроком на шесть месяцев и один год. Именно такие вклады позволяют клиенту зафиксировать максимальную доходность.

Вкладчики смогут не только защитить средства от обесценивания, но и обеспечить реальный доход в пределах 3–4%, если инфляция будет развиваться по благоприятному сценарию.

В начале августа банкир не прогнозирует резкого увеличения количества новых вкладчиков. Но ближе к осени активность клиентов может постепенно вырасти примерно на 1–2% по сравнению с июлем.

Однако это возможно при условии, что месячная инфляция не будет превышать 0,5–1%, годовая инфляция останется в пределах актуального прогноза НБУ, а курсовые колебания на валютном рынке будут умеренными,

– добавил Замотаев.

Таким образом, гривневые депозиты в августе могут не только защитить сбережения от инфляции, но и обеспечить вкладчикам небольшой реальный доход.

Напомним, во второй половине года депозиты в гривне по-прежнему останутся популярным инструментом для сохранения средств. Однако перед открытием вклада эксперты советуют оценить возможные курсовые колебания, инфляционные риски и выбрать оптимальный срок размещения.