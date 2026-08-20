Ethereum резко взлетел: сколько сейчас стоит ETH и стоит ли его покупать

Ethereum после резкого роста в августе вновь торгуется выше 2 000 долларов, а за последние сутки его цена выросла почти на 19%. Является ли нынешний уровень хорошей точкой для инвестиций, зависит от готовности инвестора выдерживать высокую волатильность и от его долгосрочных ожиданий в отношении криптовалютного рынка.

Сколько сейчас стоит Ethereum

По состоянию на 20 августа 2026 года цена Ethereum составляет около 2 270 – 2 280 долларов за 1 ETH, хотя точное значение постоянно меняется из-за круглосуточной торговли криптовалютами. По данным Kraken, на момент обновления цена ETH была близка к 2 275 долларам, а за последние 24 часа криптовалюта подорожала примерно на 18,7%.

Другие источники приводят схожие значения: MetaMask указывает цену около 2 279 долларов, а Yahoo Finance показывает дневной диапазон 20 августа на уровне примерно 2 252 – 2 272 долларов.

Такой рост стал особенно заметным после более слабой динамики в предыдущие месяцы. Что касается начала августа, то тогда Ethereum стоил около 1 845, то есть за неполные три недели актив существенно прибавил в цене.

Впрочем, нынешняя цена все еще значительно ниже исторического максимума Ethereum. По данным MetaMask, абсолютный рекорд ETH составляет около 4 946 долларов. То есть даже после последнего ралли криптовалюта остается более чем вдвое дешевле своего пикового уровня.

В то же время резкое движение цены не стоит воспринимать как гарантию дальнейшего роста. Криптовалюты могут быстро менять направление, а краткосрочные котировки зависят не только от развития самого Ethereum, но и от общей склонности инвесторов к риску, динамики процентных ставок, потоков капитала в криптофонды и ситуации на фондовых рынках.

Стоит ли инвестировать в Ethereum сейчас

У Ethereum есть несколько фундаментальных факторов, которые могут поддерживать интерес инвесторов в долгосрочной перспективе. Это одна из ключевых блокчейн-платформ для смарт-контрактов, децентрализованных финансов и других приложений на основе блокчейна.

Отдельным фактором остается переход Ethereum на Proof-of-Stake. Сеть отказалась от энергоемкого майнинга после The Merge в сентябре 2022 года, что, по данным Ethereum Foundation, сократило ее энергопотребление примерно на 99,95%.

Еще один важный тренд 2026 года – развитие институционального доступа к ETH. В США уже появились продукты, связанные со стейкингом Ethereum. Например, Grayscale в январе сообщила о распределении вознаграждения от стейкинга среди владельцев своего Ethereum ETF – это стало первым подобным случаем для американского спотового крипто-ETP.

Появляются и другие продукты со стейкингом ETH. В документах к ETF iShares Staked Ethereum Trust описан механизм, по которому часть активов фонда передается в стейкинг в сети Ethereum. Это потенциально повышает привлекательность Ethereum для инвесторов, которые хотят получать не только прибыль от изменения цены, но и вознаграждение за участие в работе сети.

Однако есть и существенные риски. Самый очевидный – волатильность. За последний год Ethereum пережил значительные колебания, а его текущая цена все еще примерно на 54% ниже исторического максимума.

Для инвестора с длительным горизонтом и высокой толерантностью к риску нынешние уровни могут быть интересны для постепенного формирования позиции, но покупка всей суммы сразу после резкого скачка цены увеличивает риск попасть под краткосрочную коррекцию. Более осторожный подход – разделить сумму на несколько частей и покупать ETH постепенно. В таком случае инвестор не пытается угадать точное дно или вершину рынка.

В то же время Ethereum не стоит рассматривать как гарантированный способ заработка. Это высокорисковый актив, поэтому потенциальная доля ETH в портфеле должна соответствовать готовности инвестора потерять часть вложенных средств.

Итак, после стремительного августовского роста Ethereum выглядит значительно сильнее, чем в начале месяца, но это не означает, что актив обязательно продолжит дорожать. Если цель – долгосрочное инвестирование, разумнее оценивать перспективы самого Ethereum и собственную готовность к риску, а не пытаться угадать цену ETH на следующей неделе.