Криптовалютный рынок получил мощный импульс от Трампа: что будет с Bitcoin и Ethereum

Криптовалютные активы резко подорожали после того, как Дональд Трамп призвал Конгресс США принять закон с четкими правилами для цифровых активов. На этом фоне биткоин превысил отметку в 70 тысяч долларов, а акции криптокомпаний выросли на десятки процентов.

Трамп требует четких правил для криптовалютного рынка

Президент США Дональд Трамп после встречи с представителями криптоиндустрии призвал Конгресс принять закон, который установит четкие правила для цифровых активов, сообщает Reuters. Глава Белого дома поддержал "справедливую версию" Clarity Act – законопроекта, который уже длительное время находится на рассмотрении в Сенате.

Документ должен определить, какие криптовалюты следует считать ценными бумагами, а какие – товарами. Это также поможет более четко разграничить полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Для криптоиндустрии это важный сигнал, ведь участники рынка годами жалуются на неопределенность американского законодательства. Без четких правил регулирование цифровых активов может зависеть от изменения политического курса или судебных решений.

В то же время у законопроекта есть и политические препятствия. Часть демократов и даже некоторые республиканцы выступают против документа без положений, которые запрещали бы политическим деятелям, в частности Трампу, получать прибыль от собственных криптовалютных проектов.

По данным Reuters, в 2025 году Трамп задекларировал более 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи.

Bitcoin преодолел отметку в 70 тысяч долларов, а акции криптокомпаний взлетели

Заявление Трампа быстро отразилось на финансовых рынках. Биткойн подорожал на 3,4% и пробил отметку в 70 тысяч долларов, которая долгое время сдерживала его рост. На пике криптовалюта достигла примерно 71 700 долларов.

Ethereum также прибавил 3,3%, достигнув самого высокого уровня более чем за три месяца.

Еще сильнее отреагировали акции компаний, связанных с криптовалютами. Акции криптобиржи Coinbase выросли на 8,4%, а компании Strategy, которая активно инвестирует в биткоин, – примерно на 10%.

Котировки крупнейших майнеров также пошли вверх: Riot Platforms, MARA Holdings, Hut 8 и Bit Digital прибавили от 3% до 6%. Производитель оборудования для майнинга Canaan продемонстрировал что еще более сильную динамику – его акции взлетели примерно на 20%.

Положительная реакция коснулась и других участников крипторынка. Акции эмитента стейблкоинов Circle подскочили на 8%, а торговой платформы Robinhood Markets – на 5%.

Рынок фактически повторяет реакцию, которую криптоактивы демонстрировали после принятия в США закона GENIUS Act в июле 2025 года. Тогда закон создал федеральную нормативную базу для стейблкоинов и также стал мощным позитивным сигналом для отрасли.

Впрочем, нынешний рост происходит на фоне более слабой динамики криптовалютного рынка в 2026 году. С начала года биткоин потерял около 18%, поэтому последний скачок пока не означает полного перелома долгосрочного тренда.

Если Конгресс действительно продвинет Clarity Act, это может стать новым катализатором для криптовалютного сектора. Четкие правила способны снизить регуляторные риски для бизнеса и сделать цифровые активы более привлекательными для институциональных инвесторов.

Кстати, Ethereum после резкого роста в августе снова торгуется выше 2 000 долларов, а за последние сутки его цена прибавила почти 19%. Является ли нынешний уровень хорошей точкой для инвестиций, зависит от готовности инвестора выдерживать высокую волатильность и от его долгосрочных ожиданий в отношении криптовалютного рынка.