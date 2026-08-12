Биткойн подскочил почти в 9 раз: сколько можно было заработать с 2020 года

За последние шесть лет биткойн пережил несколько масштабных циклов роста и падения, но в долгосрочной перспективе его цена остается значительно выше, чем в начале 2020 года. Если бы инвестор приобрел криптовалюту тогда и удерживал ее до августа 2026 года, его вложения выросли бы примерно в 8,8 раза.

Рывок с 7 200 до более 60 000 долларов

В начале 2020 года биткоин стоил около 7 224 долларов, сообщает Statmuse. Уже в конце того же года его цена достигла примерно 29 002 долларов, то есть всего за 12 месяцев криптовалюта подорожала более чем на 300%.

В 2021 году рост продолжился: биткоин поднялся до нового исторического максимума около 68 000 долларов в ноябре. После этого рынок перешел к продолжительному падению, а в 2022 году BTC опускался ниже 20 000 долларов.

В 2023–2024 годах криптовалюта вновь начала восстанавливаться. В марте 2024 года биткойн впервые поднялся выше 73 000 долларов, а в декабре того же года превысил отметку в 100 000 долларов.

Следующий масштабный рост произошел в 2025 году. По данным CoinGecko, в октябре 2025 года биткоин превысил 125 000 долларов, после чего началась коррекция.

По состоянию на 11 августа 2026 года BTC торгуется около 64 000 долларов. В частности, утром криптовалюта опускалась до примерно 63 906 долларов.

Если сравнить цену в начале 2020 года и нынешний уровень, получим рост примерно на 785%, или почти в 8,8 раза.

Сколько можно было заработать

Для наглядности можно рассмотреть условную инвестицию в 1 000 долларов в начале 2020 года. По цене около 7 224 долларов за один BTC на эту сумму можно было приобрести примерно 0,1384 биткоина.

Если продать этот объем по цене около 63 906 долларов в августе 2026 года, инвестор получил бы примерно 8 850 долларов. То есть номинальная прибыль составила бы около 7 850 долларов, без учета комиссий, налогов и других расходов.

В то же время путь к такому результату был далеко не стабильным. После стремительного роста в 2021 году биткойн пережил масштабное падение, а его цена неоднократно менялась на десятки процентов за относительно короткий период.

Важно также учитывать, что инвестор, продавший биткойн на пике 2025 года, получил бы значительно больший доход. Максимальная цена превысила 124 000 долларов, то есть по сравнению с началом 2020 года актив в определенный момент стоил более чем в 17 раз дороже.

Таким образом, биткойн с начала 2020 года продемонстрировал огромный рост, однако он сопровождался резкими обвалами. Именно поэтому прошлая доходность криптовалюты не гарантирует аналогичного результата в будущем.