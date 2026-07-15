"Я должен 1,2 миллиарда долларов": Киосаки объяснил, почему не боится таких долгов

Известный инвестор и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Киосаки заявил, что у него есть долг в размере 1,2 миллиарда долларов. В то же время он утверждает, что использует заемные средства не для потребления, а как инструмент для создания капитала.

Почему Киосаки не считает миллиардный долг проблемой

Автор мирового бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Киосаки во время подкаста Get Rich Education сообщил, что его совокупный долг превышает 1,2 миллиарда долларов. Несмотря на огромную сумму, инвестор не считает ее финансовой проблемой.

По словам Киосаки, принципиальная разница заключается в том, на что именно направляются заемные средства. Он подчеркнул, что не использует кредиты для финансирования личных расходов или потребительских покупок.

"Обычные люди накапливают долги из-за кредитных карт или необдуманных покупок. Я же беру деньги в долг для приобретения активов, способных приносить доход", – пояснил инвестор.

В то же время Киосаки предупредил, что такая стратегия подходит далеко не всем. По его мнению, она требует высокого уровня финансовой грамотности, опыта и глубокого понимания работы инвестиционных рынков. Он не рекомендует повторять его подход без соответствующей подготовки.

Почему инвестор критикует пенсионные накопления

Помимо темы долгов, Роберт Киосаки в очередной раз раскритиковал традиционные пенсионные программы. Он убежден, что инфляция и экономическая политика государств со временем могут существенно обесценить такие накопления.

По его мнению, популярные в США пенсионные счета, в частности 401(k), не гарантируют финансовой безопасности в будущем. Киосаки считает, что инвесторам следует уделять больше внимания активам, способным приносить доход и расти в цене.

В то же время такая позиция вызывает споры. Многие финансовые консультанты не согласны с оценками Киосаки, подчеркивая, что диверсифицированные инвестиционные портфели и налоговые преимущества пенсионных программ остаются важными инструментами долгосрочного накопления капитала.

Несмотря на противоречивые заявления, главный посыл инвестора остается неизменным: прежде чем вкладывать деньги или использовать кредитное плечо, необходимо инвестировать в собственные знания. Именно финансовое образование, по словам Киосаки, является основой успешного управления капиталом.