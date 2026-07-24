Стало известно, сколько акций SpaceX принадлежит Google после громкого IPO

Google раскрыла размер своей доли в SpaceX после громкого выхода компании на биржу. Рост стоимости инвестиций существенно улучшил финансовые результаты материнской компании Alphabet.

Сколько Google инвестировала в SpaceX

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, сообщила, что ее пакет акций SpaceX после первичного публичного размещения (IPO) оценивается в 94,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Об этом стало известно из квартального отчета компании.

Google стала одним из первых инвесторов SpaceX, и с ростом стоимости космической компании эта инвестиция все больше влияет на финансовые показатели Alphabet. После выхода SpaceX на биржу часть акций подпадает под ограничения на продажу. В частности, акции на сумму 80 миллиардов долларов имеют краткосрочные ограничения на отчуждение, а еще 14,1 миллиард долларов останутся заблокированными как минимум до третьего квартала следующего года.

Помимо SpaceX, инвестиционный портфель Alphabet включает долю в компании Anthropic, которая является одним из лидеров в сфере искусственного интеллекта. Именно переоценка этих активов стала одним из главных факторов улучшения финансовых результатов корпорации.

По итогам второго квартала совокупный рост стоимости инвестиций Alphabet достиг почти 100 миллиардов долларов, что существенно увеличило чистую прибыль компании. Это свидетельствует о том, что стратегия ранних инвестиций в перспективные технологические компании продолжает приносить Alphabet значительные финансовые дивиденды.

Между тем акции SpaceX продолжают дешеветь после выхода на биржу, открывая возможности для инвесторов, играющих на понижение. По оценкам аналитиков, шортисты уже получили бумажную прибыль в размере 15,5 миллиарда долларов.