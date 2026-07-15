Искусственный интеллект вновь разогрел рынки: почему акции технологических компаний стремительно растут

Мировые фондовые рынки демонстрируют неоднозначную динамику: технологический сектор получил мощный импульс благодаря новостям из сферы искусственного интеллекта, в то время как рост цен на нефть сдерживает оптимизм инвесторов. Дополнительное внимание участники рынка уделяют корпоративной отчетности крупнейших компаний и сигналам от Федеральной резервной системы США.

Искусственный интеллект вновь поддержал технологический сектор

Мировые фондовые индексы в среду торговались без резких изменений, однако именно технологические компании стали главными драйверами рынка, сообщает Reuters. Причиной стала сильная квартальная отчетность нидерландской компании ASML – крупнейшего в мире производителя оборудования для изготовления микрочипов.

Компания не только превзошла ожидания аналитиков по финансовым результатам, но и повысила прогноз на 2026 год, а также объявила о планах по расширению производственных мощностей. На этом фоне акции ASML подскочили почти на 8%, а вместе с ними выросли и акции других компаний, связанных со сферой искусственного интеллекта.

Позитивный настрой поддержал американские и азиатские биржи. Фьючерсы на Nasdaq выросли примерно на 0,5%, японский индекс Nikkei прибавил 1,5%, а южнокорейский KOSPI поднялся более чем на 6%.

Что еще влияет на настроения инвесторов

Дополнительным положительным фактором стали новые данные по инфляции в США. В июне потребительские цены неожиданно снизились на 0,4%, а базовая инфляция осталась без изменений. Это ослабило опасения инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой уже в ближайшее время.

Вместе с тем оптимизм рынка сдерживают геополитические риски. Цены на нефть продолжили расти после нового обострения ситуации вокруг Ирана. Стоимость нефти Brent поднялась до 85,31 доллара за баррель, что усилило опасения относительно нового инфляционного давления.

В центре внимания инвесторов также остается сезон корпоративной отчетности. В ближайшее время финансовые результаты представят Morgan Stanley, BlackRock и Johnson & Johnson. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и новыми макроэкономическими данными, которые могут определить дальнейшее направление мировых фондовых рынков.

К слову, спотовая цена на золото снизилась на 0,7% до 4023,7 доллара за унцию, частично компенсировав рост более чем на 2% во вторник, поскольку рост цен на нефть подпитывал опасения по поводу инфляции и неопределенность в отношении перспектив ставок в США.