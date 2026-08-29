10 подсказок ChatGPT для инвестора: как эффективно использовать ИИ

ChatGPT можно использовать не только для поиска общей информации, но и для структурирования инвестиционных исследований, сравнения активов и проверки собственных идей. В то же время ответы искусственного интеллекта не следует воспринимать как готовые инвестиционные рекомендации без проверки данных и источников.

Как заставить ChatGPT работать на инвестора

Наилучший результат от ChatGPT можно получить, если не просто спрашивать "стоит ли покупать эту акцию", а ставить перед моделью конкретную задачу, давать контекст и определять формат ответа. OpenAI отмечает, что четкие и конкретные инструкции помогают получать более полезные результаты, а промпт можно постепенно уточнять после первого ответа.

Вот 10 готовых промптов, которые инвестор может адаптировать под свои нужды.

1. Анализ компании

"Проанализируй компанию [название] как потенциальный долгосрочный инвестиционный актив. Рассмотри ее бизнес-модель, источники доходов, конкурентные преимущества, темпы роста выручки и прибыли, долговую нагрузку, денежные потоки, основные риски и перспективы отрасли. Отдели факты от собственных выводов и укажи, какие данные необходимо дополнительно проверить".

2. Выявление сильных и слабых сторон акции

"Составь инвестиционный SWOT-анализ компании [название]. Отдельно покажи сильные стороны бизнеса, слабые места, возможности для роста и угрозы. В конце назови 5 факторов, которые больше всего могут повлиять на цену акции в ближайшие годы".

Такой формат помогает не сосредотачиваться исключительно на положительных сторонах компании. Особенно полезно просить ИИ намеренно искать аргументы против собственной инвестиционной идеи.

3. Сравнение двух компаний

"Сравни [компания 1] и [компания 2] как потенциальные долгосрочные инвестиции. Составь таблицу по следующим показателям: выручка, прибыль, темпы роста, маржинальность, долг, денежный поток, оценка акций, дивиденды, конкурентные преимущества и основные риски. После таблицы объясни, в чем преимущество каждой компании".

4. Поиск рисков

"Я рассматриваю инвестицию в [актив]. Попробуй выступить в роли скептического аналитика и найди 10 аргументов, почему эта инвестиция может оказаться неудачной. Для каждого риска объясни его вероятность, потенциальное влияние на инвестицию и какие показатели нужно отслеживать".

Это один из самых полезных способов использования ИИ. Он заставляет инвестора выйти за пределы собственной исходной гипотезы и увидеть сценарии, которые могли остаться незамеченными.

5. Анализ инвестиционного портфеля

"Вот мой портфель: [перечень активов и доли]. Проанализируй его с точки зрения диверсификации. Определи концентрацию по компаниям, секторам, странам и классам активов. Укажи потенциальные слабые места портфеля и предложи несколько вариантов его сбалансирования без конкретных рекомендаций по покупке или продаже".

6. Проверка диверсификации

"Проанализируй этот набор активов: [перечень]. Определи, какие из них могут быть сильно коррелированы между собой или зависеть от одних и тех же экономических факторов. Объясни, действительно ли этот портфель диверсифицирован и какие риски могут оставаться скрытыми".

Это особенно актуально для инвестора, который считает, что у него диверсифицированный портфель только потому, что он владеет большим количеством различных акций.

7. Анализ финансового отчета

"Проанализируй этот финансовый отчет компании [название]. Определи 10 наиболее важных для инвестора показателей. Объясни простыми словами, что они означают, какие из них улучшаются, какие ухудшаются и какие могут свидетельствовать о потенциальных проблемах бизнеса. Не делай выводов, если для них недостаточно данных".

Такой промпт особенно полезен, если пользователь загружает в ChatGPT сам отчет компании, а не просит модель пересказать информацию, которую она могла получить из непроверенных источников.

8. Анализ инвестиционной идеи

"Моя инвестиционная теза относительно [компания/актив] такая: [описание идеи]. Провери эту тезу критически. Приведи аргументы в ее пользу, аргументы против, факты, которые могут ее подтвердить или опровергнуть, и перечень показателей, по которым я смогу проверять ее в течение следующих 12 месяцев".

9. Сценарный анализ

"Постройте три сценария для [компания/актив] на [период]: позитивный, базовый и негативный. Для каждого опиши допущения относительно выручки, прибыли, спроса, процентных ставок, конкуренции и других ключевых факторов. Не прогнозируй точную цену акции, а объясни, при каких условиях каждый сценарий может реализоваться".

Сценарный подход помогает избежать ошибки, когда инвестор рассматривает только одно возможное развитие событий.

10. Инвестиционный чек-лист перед покупкой

"Составь чек-лист из 20 вопросов, на которые я должен ответить перед покупкой акций [компания]. Включи вопросы о бизнес-модели, финансовых результатах, оценке компании, конкурентах, долгах, менеджменте, дивидендах, рисках и моей собственной инвестиционной цели. Не давай рекомендаций покупать или продавать акции".

В результате вместо эмоционального решения "эта акция сейчас растет, поэтому нужно ее купить" инвестор получает последовательный алгоритм проверки собственной идеи.

Почему не стоит слепо доверять ответам ИИ

Несмотря на пользу таких инструментов, ChatGPT не стоит превращать в автоматического финансового советника. FINRA, SEC и NASAA предупреждают, что ИИ может генерировать неточную, неполную или устаревшую информацию, поэтому данные и источники необходимо проверять перед принятием инвестиционных решений.

Особенно опасно использовать промпты типа "назови акцию, которая гарантированно вырастет на 50%". Ни один ИИ не может гарантировать будущую доходность актива, а обещания гарантированной прибыли без риска являются одним из сигналов потенциального мошенничества.

Поэтому лучше просить ChatGPT анализировать, сравнивать, структурировать информацию и задавать правильные вопросы, а не принимать решения вместо инвестора. Если модель приводит конкретные цифры, котировки, финансовые показатели или новости, их стоит проверить по первоисточникам – отчетам компаний, официальным документам и надежным финансовым платформам.

Фактически лучший промпт для инвестора должен содержать три компонента: контекст, конкретную задачу и желаемый формат ответа. Именно такой подход соответствует рекомендациям OpenAI по эффективному промптированию.