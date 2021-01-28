Готівковий курс валют на 28 січня:

Курс гривні щодо долара та євро 28 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти трохи виросли у ціні.

Джерело: 24 канал

Долар у четвер, 28 січня, купували за 28,09 гривні (+1 копійка у порівнянні з середою, 27 січня), а продавали – по 28,28 гривні (+1 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у четвер купували за 33,92 (+3 копійки), а продавали по 34,31 гривні (+2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 28 січня такий:

долар – 28,17 гривні (купівля) і 28,22 гривні (продаж);

євро – 34,05 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 28 січня, долар коштував на 2 копійки ніж в попередній банківський день – 28,17 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні, у четвер її оцінили в 34,12 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.